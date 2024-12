Astana x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga Conferência 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (12), no Estádio Ortalyq; confira a transmissão e outras informações do jogo

Astana e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 12h30 (de Brasília), no Estádio Ortalyq, no Cazaquistão, pela quinta rodada da Liga Conferência 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no YouTube (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Astana por 4 a 3 na última rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a Liga Conferência. Com 100% de aproveitamento no torneio, os Blues dividem a liderança com Legia Varsóvia com 12 pontos cada. Até aqui, venceram o Gent por 4 a 2, Panathinaikos por 4 a 1, Noah por 8 a 0 e o Heidenheim por 2 a 0.

Por outro lado, o Astana encontra-se na zona de classificação para os playoffs das oitavas de final, ocupando a 23ª posição com quatro pontos. Até o momento, a equipe acumula uma vitória, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Astana: Condric; Bartolec, Kazukolovas, Kalaica, Vorogovskiy; Ebong, Amanovic; Tomasov, Gripshi, Camara; Charles.

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Adarabioyo, Disasi, Veiga; Chukwuemeka, Dewsbury-Hall; George, João Felix, Mudryk; Marc Guiu.

Desfalques

Astana

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Reece James, Kellyman e Wesley Fofana estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 12 de dezembro de 2024

Horário: 12h30 (de Brasília)

Local: Estádio Ortalyq - Almati, Cazaquistão