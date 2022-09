Alemanha 7 x 1 Brasil na Copa de 2014: gols, escalações e tudo sobre a semifinal no Mineirão

Relembre a derrota histórica sofrida pela seleção brasileira para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014

Os anos estão se passando mas o fatídico duelo do Brasil contra a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, em pleno Mineirão, em Belo Horizonte, ainda é muito vívido para os amantes do futebol, e vez ou outra ainda dói um pouquinho. Naquele jogo o Brasil foi derrotado por 7 a 1 pela seleção alemã, em pleno solo brasileiro, diante de um Mineirão lotado.

Veja informações da partida!

JOGO Brasil 1 x 7 Alemanha DATA DO JOGO 8 de julho de 2014 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA PÚBLICO 58.141

ESCALAÇÕES

BRASIL

Julio César; Maicon, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho (Paulinho), Bernard, Oscar e Hulk (Ramires); Fred (Willian). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ALEMANHA

Neuer; Lahm, Boateng, Hummels (Mertesacker) e Höwedes; Schweinsteiger, Khedira (Draxler), Kroos, Özil e Müller; Klose (Schürrle). Técnico: Joachim Löw.

OS GOLS

Gols da Alemanha: Thomas Müller (11'), Miroslav Klose (23'), Toni Kroos (24' e 26'), Sami Khedira (29'), André Schürrle (69' e 79').

Gol da Brasil: Oscar (90').

A CAMPANHA DO BRASIL

Fase JOGO Primeira fase - rodada 1 Brasil 3 x 1 Croácia Primeira fase - rodada 2 Brasil 0 x 0 México Primeira fase - rodada 3 Camarões 1 x 4 Brasil Oitavas de final Brasil 1 (3) x (2) 1 Chile Quartas de final Brasil 2 x 1 Colômbia Semifinal Brasil 1 x 7 Alemanha Disputa de terceiro lugar Brasil 0 x 3 Holanda

A CAMPANHA DA ALEMANHA