O que aconteceu com Zico em Paris? Qual foi o valor levado no assalto?

O Galinho está na capital da França como embaixador do Time Brasil nas Olimpíadas de 2024

Ídolo do Flamengo, Zico teve uma mala roubada na entrada do hotel onde está hospedado em Paris e sofreu um prejuízo milionário. O craque está na cidade como embaixador do Time Brasil nas Olimpíadas de 2024. Segundo soube a GOAL, o prejuízo foi no valor de pouco mais R$ 1,2 milhão.

Zico estava chegando em frente ao local onde está hospedado, ao lado de sua esposa. A suspeita é de que um dos elementos distraiu o casal e o motorista, enquanto o outro abriu a porta do carro e levou a mala.