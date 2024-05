Yerry Mina ainda não decidiu futuro, mas trata Cruzeiro como favorito no Brasil

Zagueiro de 29 anos, a princípio, tem preferência por sequência na Europa, mas vê o clube de Belo Horizonte como o favorito no Brasil

Yerry Mina ainda não tomou uma decisão sobre o futuro da carreira — a preferência inicial era seguir na Europa. No entanto, em caso de volta ao Brasil, onde defendeu as cores do Palmeiras, o jogador trata o Cruzeiro como favorito, como soube a GOAL.

As negociações para um eventual retorno do defensor colombiano ao Brasil têm o empresário André Cury como intermediário. O agente ainda aguarda uma resposta definitiva do jogador para avançar nas tratativas com o Cruzeiro. Os mineiros são os principais interessados em contar com o atleta de 29 anos.

O Botafogo também demonstrou interesse na contratação de Yerry Mina, mas a possibilidade de ida ao Cruzeiro anima mais o jogador, especialmente porque poderia se reencontrar com Alexandre Mattos, que trabalhou como diretor de futebol do Palmeiras na primeira passagem do zagueiro pelo Brasil.

