Cruzeiro negocia com Yerry Mina, mas tem concorrência do Botafogo

Mineiros tentam acordo com o zagueiro de 29 anos, que ficará livre no mercado da bola a partir de 30 de junho

O Cruzeiro negocia a contratação do zagueiro Yerry Mina, que fica livre no mercado da bola a partir de 30 de junho de 2024, como soube a GOAL. Contudo, há concorrência do Botafogo nas conversas com o colombiano de 29 anos.

O defensor fica livre do contrato com o Cagliari, da Itália, a partir do próximo mês, e a ida para a Toca da Raposa II é tratada como uma possibilidade real. O CEO do clube, Alexandre Mattos, intensificou as conversas nos últimos dias para ter o atleta no elenco comandado por Fernando Seabra.

A diretoria tenta acelerar o processo de negociação por Yerry Mina para não correr risco de perdê-lo para outro interessado. O Botafogo também já fez contato pelo atleta no mercado da bola, mas não chegou a um acordo até o momento.

