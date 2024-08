Avisado sobre saída do Barcelona, Vitor Roque descarta volta ao Brasil

Atacante de 19 anos não vai seguir no Camp Nou, e retorno ao futebol brasileiro está descartado; agente busca ofertas na Europa

Vitor Roque não vai ficar no Barcelona para a próxima temporada europeia. O atacante, inclusive, já foi avisado sobre o desejo do clube de negociá-lo no mercado da bola. No entanto, não pretende voltar ao Brasil nesta janela de transferências, como soube a GOAL.

A ideia do estafe do atleta é buscar um clube no futebol europeu para que ele possa ter mais minutos e se firmar no continente. A saída do Barça contraria a vontade do próprio jogador, que queria mais oportunidades no Camp Nou.

Há clubes da Itália e da própria Espanha em contato com os agentes do atleta. Entretanto, ainda não foi formalizada uma proposta para a negociação do jovem de 19 anos, que foi revelado pelas divisões de base do Cruzeiro e se firmou pelo Athletico-PR.

