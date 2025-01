Os vencedores e os perdedores da polêmica primeira edição da fase de liga da Champions League

Novo formato do torneio trouxe muita emoção, mesmo que a importância não parecesse tão alta quanto nas fases de grupos anteriores

Então, aí está. Depois de cinco meses exaustivos e 144 jogos, incluindo 18 na última quarta-feira, a fase inaugural de liga da Champions League finalmente acabou.

A última rodada certamente entregou em termos de entretenimento, com 64 gols marcados, incluindo cinco no confronto entre Liverpool e PSV em Eindhoven, seis na vitória do Aston Villa sobre o Celtic em casa, e sete na goleada do Lille sobre o Feyenoord. "Foi um pouco caótico às vezes porque havia gols acontecendo em todos os lugares", disse o ex-atacante do Rangers Ally McCoist na TNT Sports. "Acho que não conseguiria mais assistir a apenas um jogo em minha casa, no meu sofá, jamais. Foi sensacional."

É difícil discordar dessa avaliação, mas a jornada foi um verdadeiro desafio. Ainda temos mais 16 jogos a serem disputados antes das oitavas de final, com a fase de playoff marcada para acontecer em meados de fevereiro.

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa não precisam se preocupar com isso. Eles estão automaticamente classificados após terminarem entre os oito primeiros. Mas uma série de outros grandes clubes teve um desempenho inferior, enquanto os níveis de competitividade geral no principal torneio europeu de clubes caíram significativamente.

A discussão sobre se o novo formato pode ser considerado um sucesso imediato dependerá muito daqui em diante ainda, e com isso em mente, a GOAL traz para você os vencedores e perdedores da fase de liga da edição 2024/25...