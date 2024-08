Vasco tem aval do Atlético-MG e tenta acordo com Mauricio Lemos

Jogador ainda não deu sinal positivo para a transferência a São Januário; ele já havia recusado o São Paulo

O Vasco tenta avançar nas tratativas pela contratação de Mauricio Lemos, zagueiro do Atlético-MG, no mercado da bola, como soube a GOAL. O clube tenta o sinal positivo do defensor de 28 anos para finalizar a negociação.

O Galo já deu aval para que o uruguaio se transfira na atual janela de transferências. Contudo, aguarda uma resposta do atleta para que o negócio seja sacramentado. O clube diz que ele foi o responsável por melar as tratativas com o São Paulo, em julho passado.

A proposta do Vasco é pela contratação de Mauricio Lemos em definitivo. Ele tem contrato com os mineiros até dezembro de 2025, mas não está nos planos da comissão técnica para a sequência da temporada, conforme apurado pela reportagem.