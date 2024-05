Vasco só vai receber R$ 70 milhões por ano de patrocínio se atingir metas; veja valores

Clube vai receber R$ 47 milhões fixos da casa de apostas Betfair; os outros R$ 23 milhões serão por meio de variáveis

O Vasco vai receber R$ 47 milhões por ano com o acordo firmado com a Betfair, casa de apostas que se tornará patrocínio máster do clube até dezembro de 2025, como soube a GOAL. Este será o valor fixo do acordo firmado com a empresa.

Há cláusulas que podem elevar o valor envolvido nas tratativas, mas que dependem do desempenho do time nas principais competições do futebol nacional, como Campeonato Carioca, Copa do Brasil e Brasileirão.

As minutas podem elevar o valor do patrocínio e se aproximar do que tem sido dito pela imprensa carioca. Estima-se no Rio de Janeiro que o contrato será de R$ 70 milhões por temporada.

