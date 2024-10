Vaga na Copa do Mundo é fácil: o que desejamos mesmo ver na seleção brasileira de Dorival Júnior

O mínimo quando o Brasil entra em campo, apesar do excesso de jogos e um calendário extenuante, é gerar expectativa e não um irritante tédio

“A seleção brasileira entra em campo!”, diz o anúncio para a Data Fifa de outubro de 2024. O que tradicionalmente sempre foi motivo de expectativa, desta vez gera, do Oiapoque ao Chuí, variações da mesma reação: olhos revirados para cima, com bochechas infladas de ar lançando um sopro de frustração – seguido eventualmente de algum comentário negativo. E não dá pra negar que a Canarinho vem fazendo por merecer.

Como se não bastassem os 22 anos desde o último título mundial, com uma coleção de frustrações recolhidas pelo caminho (seja um 7 a 1 aqui ou um amontoado de quedas em quartas de final de Copa ali), a seleção brasileira vem de um 2023 no qual sequer teve treinador efetivo e, desde janeiro de 2024 sob o comando de Dorival Júnior, faz sua pior campanha de Eliminatórias para uma Copa do Mundo desde que se passou a adotar o formato vigente.

Em oito rodadas disputadas, o Brasil ocupa a quinta posição e soma mais derrotas do que vitórias (quatro revezes, três triunfos e um empate). Segundo levantamento feito pelo jornal O Globo, o recorde de pior campanha em um primeiro turno de Eliminatórias já está garantido: a seleção só pode alcançar 13 de pontuação, inferior aos 16 pontos que marcavam o pior início do selecionado tupiniquim até então – referente à Copa do Mundo de 2010.