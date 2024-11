UEFA Champions League: a era Real Madrid/Manchester City vai ser mais curta do que parecia?

É difícil tirar Barcelona e Liverpool de um clube restrito de candidatíssimos a conquistas na temporada

É chover no molhado dizer que a UEFA Champions League mudou, a nova fase de liga fala por si só. Mas além do formato, a hierarquia do maior torneio de clubes também pode estar mudando. Se historicamente a Orelhuda muda de mãos em ciclos, talvez a gente esteja vendo o fim do curto reinado de Real Madrid e Manchester City.

Os dois times, que começaram a temporada como favoritos, caíram feio na rodada desta semana -- a quarta da fase de liga. Em Madri a crise é mais clara: o 3 a 1 para o Milan foi a segunda derrota do Real na Champions League, e na sequência de um 4 a 0 para o Barcelona em pleno Santiago Bernabéu. A ausência de Toni Kroos e a difícil incorporação de Kylian Mbappé ao atual campeão europeu são o diagnóstico, e Ancelotti ainda vai ter de trabalhar bastante pra encontrar a receita.

O ar é aparentemente menos nebuloso em Manchester, quem diria, mas ninguém esperava um 4 a 1 diante do Sporting. O City não perdeu nas duas últimas temporadas da UEFA Champions League e a última vez que caiu por mais de dois gols de diferença foi em 2018, 3 a 0 diante do Liverpool. Some-se a isso a competitividade da Premier League, a quase-certeza de não ter Rodri até o fim da temporada e o cenário turbulento extracampo envolvendo o clube e suas finanças. Até o melhor treinador do mundo sabe que a tarefa para esta temporada é mais dura do que se podia imaginar.