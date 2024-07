O que voltou a travar negociação entre Atlético-MG e Corinthians por Fausto Vera

Galo está disposto a pagar US$ 4,2 milhões pela contratação do volante de 24 anos, que quer voltar a jogar com o técnico Gabi Milito

As tratativas entre Atlético-MG e Corinthians por Fausto Vera voltaram a se arrastar. A forma de pagamento do negócio, avaliado em US$ 4,2 milhões (R$ 23 milhões na cotação atual), é o que trava as conversas, como soube a GOAL.

O Galo pretende pagar a quantia de forma parcelada — o desejo dos mineiros é quitar o montante em quatro temporadas. O Timão deseja que o valor seja pago em um período menor. A divergência é o que trava o acordo.

A diretoria do Atlético-MG busca uma forma de destravar as negociações e permanece otimista em relação a um acordo. Há o entendimento de que a forma de pagamento não será um entrave entre as partes, especialmente pelo desejo do atleta de se transferir.