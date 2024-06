Torcidas de Flamengo e Santos sonham com Neymar, mas retorno do atacante ao Brasil ainda é uma incógnita

Craque brasileiro tem contrato no Al Hilal até junho de 2025 com a opção de renovar por mais um ano

Nos últimos meses, Neymar atiçou os torcedores de Santos e Flamengo e os deixou sonhando com a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro para defender suas respectivas equipes. Em abril, o craque compareceu a um jogo do Peixe, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Na última quinta-feira (13), esteve presente no Maracanã, para acompanhar Flamengo x Grêmio.

Não é de hoje que Neymar deixa claro que Santos é o seu primeiro clube, mas que tem um carinho especial pelo Flamengo. Apesar disso, no entanto, um retorno ao futebol brasileiro para defender uma das duas equipes ainda é uma incógnita. O atacante, que pertence ao Al Hilal, tem mais um ano de contrato, o acordo, inclusive, contempla um terceiro ano como opção.