Todos os goleiros vencedores do prêmio Yashin, entregue pela France Football na premiação da Bola de Ouro

Primeira edição do troféu foi entregue em 2019; confira os vencedores

No mundo do futebol, os holofotes muitas vezes se voltam para os artilheiros e dribladores que fazem gols espetaculares. No entanto, o papel dos goleiros é igualmente crucial, sendo os últimos defensores de suas equipes. A France Football, reconhecendo a importância dos goleiros, criou o Toféu "Yachine" para premiar o melhor de cada temporada. Por seu desempenho na Copa do Mundo do Qatar, o goleiro Emiliano Martinez conquistou a premiação em 2023. O primeiro vencedor, na temporada de 2019, foi o goleiro brasileiro Alisson, do Liverpool.