Conheça todas as jogadoras que conquistaram a Bola de Ouro, entregue pela France Football

A Bola de Ouro da France Football premia as melhores jogadoras do futebol feminino desde 2018. Este prêmio destaca o talento e a evolução do esporte, ampliando sua visibilidade e reconhecendo as conquistas individuais dessas atletas. O futebol feminino tem crescido e se destacado de maneira notável nas últimas décadas, com jogadoras incrivelmente talentosas que inspiram gerações e conquistam corações em todo o mundo nas competições. Conheça todas as vencedoras do prêmio.