Os títulos do Palmeiras na Era Crefisa e a comparação com época da Parmalat

Empresa do setor financeiro e companhia de laticícios marcaram as eras mais gloriosas do Alviverde até aqui

A despedida da Crefisa como patrocinadora máster do Palmeiras, ao final de 2024, encerra uma década de parceria que ficou marcada por 14 títulos conquistados e colocou o clube entre os mais vencedores do futebol sul-americano no período. Agora, com o início de uma nova fase, impulsionada pelo acordo com a Sportingbet, a comparação com a histórica Era Parmalat se torna inevitável, destacando dois momentos icônicos da trajetória do Verdão.

A "Era Crefisa", iniciada em 2015, consolidou o Palmeiras como protagonista do futebol brasileiro e continental, graças ao forte investimento da empresa liderada pela também presidente do clube, Leila Pereira. Por outro lado, a "Era Parmalat", que durou de 1992 a 2000, foi igualmente marcante, representando o primeiro período de sucessivas conquistas do clube na era moderna. Enquanto uma trouxe inovação e retomada de glórias, a outra abriu caminho para uma era de hegemonia do Verdão no país.