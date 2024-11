Os títulos e gols de Diego Tardelli pelo Atlético-MG

Ídolo do Galo, Tardelli soma três passagens pelo clube e conquistas da Libertadores e Copa do Brasil em seu currículo

Diego Tardelli, eterno ídolo do Atlético-MG, deixou uma marca indelével na história do clube em suas três passagens: de 2009 a 2011, de 2013 a 2015 e, novamente, entre 2020 e 2021. Durante esse período, o atacante encantou a torcida ao balançar as redes 112 vezes em 230 jogos, consolidando-se como o segundo maior artilheiro do Galo no presente século.

Sua contribuição foi essencial para os títulos mais inesquecíveis da equipe, com destaque para a Libertadores de 2013, onde foi vice-artilheiro da competição, e para a memorável Copa do Brasil de 2014, quando com um gol decisivo selou a vitória para o Alvinegro Mineiro.

Mais artigos abaixo

Assim, a GOAL faz um apanhado dos principais feitos de Tardelli em sua trajetória, que o consolidaram como um dos maiores símbolos da história do Atlético-MG