Tricampeão paulista com o Corinthians e vencedor da Série B com o Santos, Carille também passagens pelo futebol árabe e japonês

Fábio Carille é um treinador com uma carreira marcada por conquistas importantes, especialmente em clubes como Corinthians e Santos. Com uma trajetória que inclui títulos nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Série B, Carille construiu seu nome no futebol brasileiro, com passagens também pelo futebol árabe e japonês. Apesar das conquistas pelos dois gigantes paulistas, sua capacidade de liderar equipes em momentos desafiadores faz parte da identidade d eCarille como comandante.

A seguir, a GOAL detalha a carreira de Carille, desde seu longevo trabalho no Corinthians até o acesso à Série A com o Santos.