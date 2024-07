Os times e títulos de André Jardine como técnico

Conheça a trajetória do técnico brasileiro, destaque no futebol mexicano, que está na mira do Internacional para substituir Eduardo Coudet

André Jardine é um nome que vem ganhando destaque no cenário futebolístico internacional e está na mira do Internacional para assumir o comando do time após saída de Eduardo Coudet. Com uma carreira marcada por breves passagens no Brasil e trabalhos relevantes no México, Jardine tem se consolidado como treinador. Atualmente no comando do América, do México, ele também é cotado para assumir a seleção mexicana.

Abaixo, a GOAL detalha a trajetória de André Jardine, desde suas primeiras experiências no São Paulo, passando pelo comando da Seleção Brasileira Olímpica, até suas mais recentes glórias no futebol mexicano.