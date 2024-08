Para que time torce o apresentador Faustão?

Saiba para que clube torce o famoso apresentador do extinto Domingão do Faustão

Faustão, ícone da televisão brasileira, é conhecido por sua longevidade nas telinhas. Mas além dos palcos, o apresentador tem uma conexão profunda com o futebol. Fã declarado do Santos Futebol Clube, Faustão mantém um vínculo profundo com o time da Baixada Santista. Recentemente, sua vida ganhou uma nova dimensão com a necessidade de um transplante de coração, e o destino fez com que seu novo órgão estivesse ligado ao rival São Paulo.

A seguir, a GOAL detalha a paixão de Faustão pelo Santos, suas experiências no jornalismo esportivo e seu transplante cardíaco.