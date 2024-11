Com Vinícius Jr. e Rodri, Fifa revela os indicados ao The Best, prêmio de melhor do mundo

The Best FIFA

Destaques no futebol brasileiro, como Almada, do Botafogo, Cano, Ganso e Nino, do Fluminense, também foram indicados em outras categorias; veja

A Fifa anunciou os 11 finalistas ao prêmio The Best de Melhor Jogador do Mundo 2024, com grandes nomes do futebol masculino na disputa. Entre os indicados estão Lionel Messi, atualmente no Inter Miami, Vinicius Jr., do Real Madrid, e Rodri, vencedor da Bola de Ouro. Além deles, outros astros como Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Toni Kroos também estão na lista.

A premiação, que considera o desempenho dos jogadores durante a temporada europeia de junho de 2023 a maio de 2024, destaca os melhores atletas do mundo, tanto por seus feitos em clubes quanto em seleções nacionais. A votação online para o prêmio segue até o dia 10 de dezembro, com a cerimônia de premiação prevista para o início de 2025. Além disso, neste edição, a premiação passa a ser chamada "The Best Fifa Awards".

Nesta edição, a votação será crucial, com torcedores, capitães, técnicos de seleções e representantes da mídia tendo voz na escolha dos vencedores. Além dos troféus para o Melhor Jogador e Melhor Jogadora, serão premiados o Melhor Goleiro, Melhor Treinador (a) no futebol masculino e feminino, o Prêmio Puskás, entre outros. A premiação também incluirá pela primeira vez o Prêmio Marta, homenageando o melhor gol do futebol feminino.

Como Funciona o The Best

O prêmio The Best da Fifa, criado em 2016, premia os melhores jogadores, técnicos e outras categorias do futebol mundial. A premiação leva em consideração a temporada europeia, que vai de junho a maio, com votação aberta a jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e ao público, por meio de uma votação online. Cada grupo tem 25% de peso na pontuação final.

O conselho técnico da Fifa seleciona uma lista de finalistas para cada categoria, e o vencedor é definido pela soma das votações. Além do prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best também reconhece o melhor goleiro, a melhor goleira, os melhores técnicos do futebol masculino e feminino, o gol mais bonito no Prêmio Puskás, e ainda premia o Fair Play e o Torcedor do Ano.

Desde sua criação, o The Best avalia o desempenho de atletas e técnicos ao longo da temporada, sem levar em conta competições fora do período de referência, como a Copa do Mundo.

Abaixo, a GOAL mostra os indicados.