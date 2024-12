The Best 2024: horário, quais os finalistas, onde assistir e mais informações da premiação de melhor do mundo da Fifa

The Best FIFA

Com Vinícius Júnior favorito ao prêmio principal, a cerimônia já tem data e horário para acontecer; confira tudo

Tudo pronto para o The Best 2024, a cerimônia da Fifa que premia os maiores destaques do ano no futebol internacional. Com as votações de cada indicação encerradas, a entidade divulgou a data, o horário e o local do evento nesta segunda-feira (16).

A premiação, que acontecerá em jantar de gala em Doha, no Catar, vem como aquecimento para a final da Copa Intercontinental da Fifa, que acontece no dia 18, entre Real Madrid e Pachuca, no Estádio Lusail, no mesmo país.

Temos muitos brasileiros e jogadores conhecidos no futebol daqui participando da disputa, incluindo Vinícius Júnior, que é o principal favorito ao prêmio no masculino. Além disso, grandes nomes integram os prêmios no futebol feminino, bem como técnicos, goleiros e até torcedores. Abaixo, veja o raio-x completo e tudo que você precisa saber do The Best Fifa de 2024...