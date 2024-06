O Star+ vai acabar: jogos e programas da ESPN vão para Disney+

Serviço de streaming será descontinuado e seu conteúdo migrará para o outro do grupo Disney

Em uma espécie de reformulação dos seus serviços de streaming, a Disney optou encerrar o funcionamento do Star+ e migrar todo seu conteúdo para o Disney+.

O encerramento completo do serviço acontece no dia 24 de julho, mas sua programação já está disponível no Disney+ a partir desta quarta-feira (26).

Abaixo, a GOAL explica esta situação pouco melhor...

