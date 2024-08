Clube pernambucano busca um treinador no mercado e vê português como o preferido para assumir a equipe

No mercado atrás de um treinador, o Sport Recife foi atrás do técnico Pepa, ex-Cruzeiro, segundo soube a GOAL. O português é o nome preferido da diretoria que o tenta convencer a assumir o desafio.

Os dirigentes do Sport argumentam que Pepa pode ser fundamental na tentativa de uma arrancada para levar a equipe de volta a Série A do Brasileirão. Atualmente o clube pernambucano ocupa a décima posição na tabela com sete atrás do quarto colocado e dois jogos a menos.