Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2024: quando é, quem transmite, potes, grupos e mais

Sorteio acontece sem qualquer impedimento nos confrontos, ou seja, é possível acontecer clássicos locais já nesta fase; veja

Com o passar das fases, a Copa do Brasil 2024 se afunila cada vez mais com a chegada das oitavas de final. Apenas 16 equipes se classificaram para esta fase, mas ao término dos jogos em agosto, apenas oito seguirão na competição.

No calendário nacional, a competição vale muito mais do que mais um título para os clubes, sendo reconhecida pela generosa premiação oferecida na temporada. Para a disputa das oitavas de final, a CBF realiza um sorteio nesta quinta-feira (18), para definir os confrontos.

Abaixo, a GOAL destaca tudo sobre o sorteio.

