Onde assistir a Singapura x Coreia do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa de 2026

Seleções entram em campo nesta quinta-feira (6), no Estádio Nacional de Singapura; confira a transmissão e outras informações do jogo

Singapura e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 9h (de Brasília), no Estádio Nacional de Singapura, pela quinta rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Cazé TV no YouTube (veja a programação completa).

Na liderança do Grupo C, com 10 pontos, a Coreia do Sul volta ao campo buscando manter a invencibilidade nas Eliminatórias. Até o momento, a seleção registra três vitórias e um empate nos quatro jogos disputados.

Do ouro lado, a Singapura, na lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado, busca a primeira vitória nas Eliminatórias. Até aqui, foram três derrotas e um empate. Um aproveitamento de 8% no torneio.

