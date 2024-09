Sergio Ramos no Corinthians: o que se sabe sobre a negociação

Livre no mercado da bola desde que deixou o Sevilla, zagueiro de 38 anos pede salário superior ao de Memphis Depay

O Corinthians tem interesse na contratação de Sergio Ramos, zagueiro espanhol de 38 anos, no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que a questão salarial é o principal empecilho para a vinda do atleta para o futebol brasileiro.

Com passagens por Real Madrid e Paris Saint-Germain, o jogador pede um salário superior ao que o atacante Memphis Depay receberá no Parque São Jorge — o holandês vai receber R$ 3 milhões por mês no clube e terá o maior salário do futebol brasileiro.

Uma redução na pedida de Sergio Ramos poderia viabilizar as tratativas entre as partes. O Corinthians não está disposto a pagar o valor exigido pelo veterano neste momento. Entretanto, aceitaria pagar cerca de 60% do que ele exige atualmente.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!