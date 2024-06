Sem Fabrício Bruno, West Ham abre conversas pela contratação de Vitão, do Internacional

Clube inglês segue em busca de um zagueiro no mercado brasileiro e vê jogador colorado como opção

O West Ham está no mercado brasileiro em busca de um zagueiro para reforçar a equipe na próxima temporada. Depois de Fabrício Bruno recuar nas tratativas, o clube inglês abriu conversas com o estafe de Vitão, do Internacional, e estuda formalizar uma proposta ao Colorado. A informação foi trazida inicialmente pela “Revista Colorada” e confirmada pela GOAL

Ainda segundo soube a GOAL, o West Ham sinaliza com uma oferta inicial de 8 milhões de euros. O Internacional, por sua vez, espera receber pelo menos 10 milhões de euros. O Colorado tem 80% dos direitos econômicos do atleta, os outros 20% pertencem ao seu estafe.