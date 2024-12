A seleção do prêmio Bola de Prata do Brasileirão 2024; o Bola de Ouro e o melhor técnico

Campeão Botafogo lidera as indicações na cerimônia; Estêvão, do Palmeiras, faz história como o mais jovem vencedor da Bola de Ouro

O prêmio Bola de Prata da ESPN revelou nesta segunda-feira (9), em São Paulo, os destaques do Brasileirão 2024. A premiação mesclou critérios estatísticos e análise técnica. O processo de escolha combinou critérios estatísticos com análises técnicas: as notas atribuídas por jornalistas (60%) foram complementadas pelo DataESPN (40%).

O campeão Botafogo foi o grande destaque da seleção masculina, com cinco jogadores entre os melhores. Já o jovem Estêvão, do Palmeiras, brilhou ao conquistar a Bola de Ouro e o título de Revelação, tornando-se o mais jovem a alcançar esse feito.

O técnico Artur Jorge, responsável por levar o Botafogo ao terceiro título brasileiro após 29 anos, foi homenageado com o Troféu Telê Santana, que consagra o melhor treinador da temporada.

A seguir a GOAL apresenta a seleção masculina do prêmio Bola de Prata e os principais destaques da premiação