Os Gunners tomaram um balde de água fria com a boa campanha do Liverpool neste primeiro semestre de Premier League - mas ainda não há nada perdido

Nenhum time conquistou mais pontos na Premier League do que o Arsenal em 2024. Para o desespero dos Gunners, porém, isso não foi suficiente para ganhar o título da temporada 2023/24, nem para torná-los líderes da campanha 2024/25.

Após chegar tão perto nas duas últimas temporada, o desejo em London Colney de acabar com duas décadas de espera para se tornarem reis da Inglaterra novamente é mais forte do que nunca. E já com metade da temporada no bolso, os Gunners precisam fazer algumas mudanças para vencer a corrida contra os Reds.

A GOAL, portanto, elenca, abaixo, os seis movimentos que o Arsenal precisa tomar nesta janela de transferências de início de 2025...