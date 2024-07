São Paulo encaminha contratação de Mauricio Lemos, do Atlético-MG, por empréstimo

Zagueiro de 28 anos vai acertar por empréstimo até dezembro de 2024 com opção de compra ao término do contrato

O São Paulo encaminhou a contratação de Mauricio Lemos, do Atlético-MG, por empréstimo até o fim da atual temporada, com opção de compra, como soube a GOAL. O negócio está verbalmente acertado, restando apenas assinatura dos documentos para que o atleta se transfira para o Morumbis.

O negócio foi costurado no decorrer da semana e dependia apenas de um acordo da diretoria do Galo com o estafe do jogador — as partes se entenderam nos últimos dias.

O atleta já havia dado o aval para a transferência ao São Paulo nesta temporada — o jogador é um pedido do técnico Luiz Zubeldía à cúpula liderada pelo presidente Julio Casares.

