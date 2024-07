São Paulo faz ajustes por contratação de Thiago Mendes e ainda vê Alex Sandro difícil

Tricolor paulista está mais perto de acordo com volante de 32 anos e ainda sonha com acordo pelo lateral esquerdo ex-Juventus

O São Paulo ajusta detalhes com o Al Rayyan, do Qatar, para avançar pela negociação de Thiago Mendes no mercado da bola, como soube a GOAL. As tratativas estão caminhando para um desfecho positivo. Pelo lado de Alex Sandro, o negócio ainda está longe de um desfecho, conforme apurado pela reportagem.

Os paulistas estão dispostos a pagar entre € 2 milhões (R$ 12 milhões na cotação atual) e € 3 milhões (R$ 18 milhões) pela aquisição do jogador, que teve uma passagem bem sucedida pelo Morumbis na década passada.

Thiago Mendes, de 32 anos, já deu sinal positivo para a transferência ao São Paulo no mercado da bola. O jogador, inclusive, conta com a aprovação do departamento de futebol, o que inclui o técnico Luis Zubeldía.

