São Paulo tenta acordo por Pol Fernández e envia proposta ao Boca Juniors

Tricolor paulista tenta a contratação do meio-campista de 32 anos a pedido do técnico Luiz Zubeldía já nesta janela de transferências

O São Paulo apresentou uma oferta ao Boca Juniors, da Argentina, pela contratação de Pol Fernández, meio-campista de 32 anos, no mercado da bola, como soube a GOAL. A proposta envolve pagamento de até R$ 1 milhão e a cessão de um percentual dos direitos econômicos aos argentinos em caso de ida ao Morumbis.

O Tricolor paulista quer contar com o jogador já nesta janela de transferências. A diretoria até cogita contratá-lo ao término do contrato na Bombonera, em dezembro de 2024. No entanto, tem preferência pela chegada imediata.

O jogador de 32 anos é um pedido do técnico Luiz Zubeldía à cúpula são-paulina. O treinador entende que a contratação de Pol Fernández qualificaria bastante o setor de meio-campo são-paulino.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!