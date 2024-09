Santos ficou perto de António Oliveira, mas desistiu de acordo e manteve Carille

Executivo do clube, Paulo Bracks foi o responsável por negociar com o técnico português no início de setembro, mas recuou nas tratativas

O Santos ficou perto da contratação de António Oliveira no mercado da bola, mas desistiu do negócio e optou pela manutenção de Fábio Carille, como soube a GOAL. Durante as conversas, o técnico português adiou uma viagem ao lado da família em duas oportunidades.

O CEO do clube, Paulo Bracks, foi o responsável por negociar com o treinador português, que teve passagens por Athletico-PR, Coritiba, Cuiabá e Corinthians no futebol brasileiro. Eles chegaram a acertar salários e tempo de contrato. Entretanto, o Peixe desistiu das tratativas.

As conversas para o técnico estrangeiro trabalhar na Vila Belmiro ocorreram entre o fim de agosto e o início de setembro. No período, ele deu sinal positivo para atuar no clube, mesmo que tenha recusado o Cuiabá recentemente.

