Santos negocia contratação de Luan Peres; Bahia e Vasco também querem

Zagueiro de 30 anos tem contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, até 30 de junho de 2025

O Santos tenta a contratação de Luan Peres, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. Outros dois clubes fizeram contato com o estafe do jogador. Bahia e Vasco fizeram consulta pelo atleta no mercado da bola, como soube a GOAL.

Uma fonte ligada às tratativas revelou à reportagem que as negociações para o defensor retornar à Vila Belmiro estão mais próximas de um desfecho. Contudo, há interesse de Bahia e Vasco em contratá-lo na atual janela de transferências.

Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas todos têm interesse em contratar o jogador em definitivo. O atleta, inclusive, está disposto a voltar ao futebol brasileiro até o fim do atual mercado da bola, em 2 de setembro.

