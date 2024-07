Santa Clara e clube árabe tentam a contratação de destaque do Criciúma em 2024

Clube português cogita proposta por meia-atacante de 26 anos; equipe árabe também estuda oferta pelo atleta

Destaque do Criciúma em 2024, o meia-atacante Matheusinho desperta interesse de clubes do exterior. O Santa Clara, de Portugal, e um clube do mundo árabe estão dispostos a apresentar uma proposta pelo atleta de 26 anos, como soube a GOAL.

O jogador tem contrato com o clube catarinense até 31 de dezembro de 2024. Entretanto, há uma cláusula no contrato que permite a saída imediata em caso de proposta do futebol europeu. Portanto, se o Santa Clara formalizar uma oferta, o atleta pode se transferir para o país lusitano.

O Criciúma não pretende liberar o jogador, mas para garantir a manutenção do atleta, terá que mudar os moldes do contrato formatado no início da atual temporada. Ele deixou o América-MG, clube que o revelou, para defender o time de Santa Catarina.

