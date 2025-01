O salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr: quanto o astro ganha por semana e por ano na Arábia Saudita?

C. Ronaldo

Jogador mais bem pago do mundo, descubra o valor que o craque português embolsa jogando no futebol saudita

Ser um jogador de futebol profissional é um sonho de infância para muitos, e não é apenas a perspectiva de jogar em estádios lotados que atrai aqueles que perseguem uma carreira na indústria do futebol.

Parte do desejo também são pela parte financeira, com aqueles que alcançam o sucesso estando entre os atletas mais bem pagos do mundo.

Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, um dos que alcançou o sucesso, e o ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid está, provavelmente, entre os atletas mais ricos do planeta.

Mas quanto o craque português recebe no Al Nassr?

A GOAL mergulhou nos números da Capology e descobriu!

*Valores dos salários são brutos