Rodrygo no Real Madrid: gols, títulos e tempo de contrato

Rodrygo Goes é uma das principais revelações do futebol brasileiro e do mundo atuando pelo Real Madrid

A carreira de Rodrygo no Real Madrid é marcada por talento, juventude e conquistas impressionantes. Desde sua chegada ao clube espanhol em 2019, vindo do Santos, o atacante brasileiro rapidamente se estabeleceu como uma das promessas mais brilhantes do futebol mundial.

Sua trajetória no Real Madrid é repleta de títulos, momentos memoráveis e uma crescente influência na equipe, consolidando seu nome como uma figura de destaque no cenário do futebol europeu.

Em 2017, com apenas 16 anos, Rodrygo fez sua estreia pela equipe profissional do Santos. Sua ascensão meteórica chamou a atenção do mundo do futebol, e o jovem atacante logo se tornou uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Sua passagem pelo Peixe foi marcada por momentos memoráveis e pela conquista de fãs que admiravam seu estilo de jogo veloz e sua capacidade de desequilibrar as partidas, recebendo o apelido de "Raio". Confira os números de Rodrygo no Real Madrid.

Última atualização em 01 de fevereiro, às 20h23 (de Brasília)