Rodrygo fora dos finalistas à Bola de Ouro 2024 é tão absurdo quanto seria dar o prêmio a ele

Por que um dos melhores do Real Madrid sequer foi citado entre 30 jogadores? A resposta mais simples é: porque erraram

A Bola de Ouro, entregue pela France Football, não é necessariamente uma premiação dada ao melhor jogador de futebol do mundo. É mais seguro dizer que premia o melhor, o mais decisivo, o grande protagonista, de uma temporada. E como o palco principal das competições entre clubes fica na Europa, quem foi mais decisivo na Champions League tem suas chances consideravelmente aumentadas. É por isso que a ausência de Rodrygo, do Real Madrid, da lista de 30 finalistas é um absurdo.

O meia-atacante, que herdou a camisa 10 da seleção brasileira enquanto Neymar segue ausente por causa de lesão, foi um dos melhores jogadores de um Real Madrid campeão europeu e da Espanha. Nos momentos em que Jude Bellingham e Vinícius Júnior não puderam, por diferentes razões, decidir, foi Rodrygo quem manteve o alto nível no ataque da equipe comandada por Carlo Ancelotti.

Logo após o anúncio da lista final do tradicional prêmio, que neste ano será entregue no dia 28 de outubro, Rodrygo utilizou suas redes sociais para fazer uma provocação velada, mas que de velada não tem nada: uma imagem beijando a taça da Champions League, outra com o troféu do Campeonato Espanhol em sua posse e completou com dois emojis: o desenho de uma pessoa com as mãos sobre os ombros e uma carinha rindo de deboche. Neymar comprou o barulho do também ex-santista, postando “Mínimo Top 5 do mundo, craque!”.

