Atacante quer se manter na Premier League e retornar à seleção brasileira

O atacante Richarlison, do Tottenham, recusou uma oferta do Al Ahli, da Arábia Saudita. Segundo soube a GOAL, o sauditas estavam dispostos a fazer um alto investimento para tirar o jogador do clube inglês, mas o brasileiro deseja seguir na Premier League.

Ainda segundo soube a reportagem, o foco de Richarlison é retornar à seleção brasileira. Ele estava nos planos de Dorival Júnior para a disputa da Copa América, mas ficou de fora por conta de uma lesão.