Red Bull Bragantino oferece 6 milhões de euros por Matheus Gonçalves, do Flamengo; veja os detalhes

Time de Bragança Paulista deseja comprar 70% dos direitos econômicos do atleta; clube carioca quer negociar apenas 50%

O Red Bull Bragantino abriu conversas com o Flamengo para tentar a compra de Matheus Gonçalves. A informação foi trazida inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela GOAL. A nossa reportagem apurou ainda, que o clube de Bragança Paulista oferece 6 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do meio-campista de 18 anos.

Ainda segundo apurou a GOAL, o Flamengo vê com bons olhos o negócio, mas gostaria de ceder apenas 50% dos direitos econômicos do atleta por esse valor. As partes seguem negociando na tentativa de chegar num meio termo.