O ranking dos 25 melhores times campeões da Liga dos Campeões no século 21

Dez clubes diferentes levantaram o troféu mais prestigiado da Europa desde o início do milênio - mas qual deles se destaca?

Não há maior conquista no futebol europeu do que vencer a Champions League. É um torneio implacável que frequentemente recompensa a garra, a disciplina e a coragem acima de tudo, e, como resultado, a equipe com os melhores jogadores nem sempre sai vitoriosa.

Muitas vezes, um ou dois dos grandes nomes passam facilmente pela fase de grupos, apenas para perder a concentração por um segundo no mata-mata e serem eliminados. Este é um torneio que exige quase perfeição, e qualquer jogador que não consiga lidar com essa pressão é rapidamente descoberto.

Nos últimos 25 anos, o Real Madrid estabeleceu o plano mais sólido para o sucesso europeu, vencendo oito títulos - quatro a mais do que qualquer outro clube. O Barcelona levantou o troféu quatro vezes em comparação com as três do Bayern de Munique, enquanto Milan, Chelsea e Liverpool são os únicos outros clubes a vencê-lo mais de uma vez neste século.

Mais artigos abaixo

Isso significa muito porque é a competição mais difícil de conquistar. Qualquer equipe que chega ao topo da montanha tem que ser de alto nível ou, pelo menos, possuir uma mentalidade inquebrável. No entanto, nenhum campeão da Liga dos Campeões é igual ao outro.

Com isso em mente, a GOAL classificou todos os campeões do século 21 até agora, levando em conta o grau de dificuldade em termos de adversários, qualidade das atuações, valor de entretenimento e o impacto que deixaram na história do torneio...