Radar da Copa do Mundo de 2026: como estão os jogadores da seleção brasileira?

Faltando menos de dois anos para a Copa, quem serão os brasileiros a chegar melhor para a disputa na América do Norte?

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 estão a todo vapor, e as preparações para a disputa, que acontecerá nos Estados Unidos, no México e no Canadá, também só aumentam conforme o principal torneio do futebol se aproxima.

Encarregado por comandar o barco da amarelinha, o técnico Dorival Júnior vem colocando no radar os melhores brasileiros atuando no futebol nacional e no resto do mundo. Dentro dos possíveis convocados para a próxima Copa, há aqueles que vêm se destacando com a camisa da seleção, outros que decaíram de rendimento, e também os que estão fazendo por merecer mas seguem sem integrar o elenco.

Após a descontente eliminação em 2022 e os mais de 20 anos sem sentir o gostinho da taça, o torcedor brasileiro só pensa em uma coisa: a sexta estrela sobre o brasão da camisa.

Sendo assim, a GOAL separou uma lista dos principais jogadores que vêm chamando atenção nos palcos Brasil afora e devem estar no radar da comissão técnica de Dorival para buscar o hexa em 2026, começando pelos convocados para os jogos contra Equador e Paraguai. Confira!

