Quem vai ser o novo técnico do Vasco após demissão de Álvaro Pacheco?

A saída do treinador português abre a busca por um novo comandante para o cruz-maltino

A demissão de Álvaro Pacheco do comando do Vasco da Gama marca mais um capítulo turbulento na história recente do clube carioca. Após uma série de resultados negativos e um desempenho aquém do esperado, a diretoria decidiu que mudanças eram necessárias para tentar salvar a temporada. A demissão de Álvaro Pacheco foi acompanhada pela saída, em comum acordo, do diretor executivo de futebol, Pedro Martins.

Com isso, o Vasco inicia a busca por um novo técnico, um fator crucial para as ambições do clube nesta temporada.

