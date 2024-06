Quem vai ser o novo técnico do Fluminense após demissão de Fernando Diniz?

Veja os principais candidatos para assumir o comando do Tricolor

Fernando Diniz não é mais o técnico do Fluminense. Após a derrota para o Flamengo no domingo, 23 de junho, que manteve o clube na lanterna do Brasileirão, a diretoria tricolor decidiu decretar o fim da passagem do treinador nas Laranjeiras.

A demissão de Diniz era um clamor de boa parte da torcida tricolor, insatisfeita com a campanha do time no Brasileirão. Diniz admitiu que houve relaxamento da equipe após os títulos da Libertadores e da Recopa. A sinceridade do técnico, que pouco antes já havia dito que seu time foi "muito leniente" após as conquistas, não foi suficiente para mudar o cenário desastroso: uma vitória, três empates e sete derrotas em 11 jogos, o pior início da história do Fluminense nos pontos corridos.

A gota d'água foi a derrota para o rival Flamengo no último domingo, por 1 a 0, no Maracanã.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aquio canal da GOAL sobre mercado da bola!