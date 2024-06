Quem vai ser o novo goleiro do Corinthians?

Cleiton, Jordi e Santos são nomes que agradam à diretoria; Matheus Magalhães, do Braga, de Portugal, foi oferecido ao clube

O Corinthians ainda não definiu quem será o novo goleiro, com a ida de Cássio para o Cruzeiro e a iminente transferência de Carlos Miguel para a Premier League. O clube tem algumas opções no mercado da bola, mas ainda não tomou uma decisão, como soube a GOAL.

Cleiton, do Red Bull Bragantino, Jordi, do Novorizontino, e Santos, do Fortaleza, são nomes que agradam à cúpula. Matheus Magalhães, hoje no Braga, de Portugal, foi oferecido ao clube no mercado da bola, mas as tratativas ainda não avançaram.

A reportagem faz uma lista com os nomes que são cogitados nos bastidores do Parque São Jorge e explica a situação de cada um deles em relação ao clube paulista. Veja, abaixo, os detalhes:

