Quem é Sergio Camello, autor do gol que deu à Espanha a medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas de Paris

Atacante é uma das promessas do Rayo Vallecano, da Espanha; veja

A Espanha conquistou a medalha de ouro no futebol masculino da Olimpíada de Paris ao vencer a França por 5 a 3 em uma emocionante final no Parque dos Príncipes. Depois de um empate em 3 a 3 no tempo regulamentar, a decisão foi para a prorrogação, onde Sergio Camello brilhou ao marcar dois gols decisivos, garantindo o segundo título olímpico para a seleção espanhola, que já havia triunfado em Barcelona 1992.

A partida foi marcada por uma reviravolta no primeiro tempo, quando a Espanha virou o jogo após sair atrás no placar, com gols de Fermín López e Alex Baena. A França, comandada por Thierry Henry, quase conseguiu uma virada histórica com o apoio fervoroso da torcida, especialmente após o empate nos acréscimos do tempo normal com um pênalti convertido por Mateta. No entanto, o talento de Camello na prorrogação foi crucial para a vitória da Espanha.

A atuação do jovem atacante, que já havia se destacado em sua carreira de clube, consolidou ainda mais o status da Espanha como uma potência no futebol mundial, somando este ouro olímpico aos recentes títulos da Eurocopa masculina e da Copa do Mundo feminina.

Abaixo, a GOAL conta quem é Sergio Camello.

