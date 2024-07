Quem se classifica às quartas de final no futebol feminino das Olimpíadas de Paris? Quantos terceiros colocados avançam?

Confira como está a classificação para as quartas de final e quem ainda tem chances de avançar

A emoção do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris está a todo vapor, com 12 equipes lutando por um lugar nas quartas de final. Divididas em três grupos de quatro times cada, as seleções precisam estar no topo do desempenho para garantir a continuidade na competição. Além dos dois primeiros colocados de cada grupo, há ainda uma chance para os dois melhores terceiros colocados avançarem, tornando cada partida crucial.

Acompanhe a seguir, com a GOAL, as principais atualizações sobre o acesso à fase mata-mata da modalidade nos Jogos Olímpicos.

