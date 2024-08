Quem é Mohamed El Arouch, reforço do Botafogo até junho de 2026?

O meia franco-marroquino, Mohamed El Arouch, de 20 anos, chega do Lyon, da França

O Botafogo oficializou a contratação do jovem meia franco-marroquino Mohamed El Arouch, de 20 anos, que chega do Lyon, da França. O jogador, considerado uma das grandes promessas do clube francês, assinou um contrato definitivo com o alvinegro até junho de 2026. El Arouch, que já estava integrado ao elenco desde o início de agosto, passou praticamente toda sua carreira no Lyon, mas teve sua trajetória comprometida por seguidas lesões, além de enfrentar problemas extracampo devido à falta de oportunidades de jogo.

A chegada de El Arouch ao Botafogo faz parte de um novo "intercâmbio" promovido pela Eagle Football, empresa multi-clubes de John Textor, que sugeriu ao jogador a oportunidade de reencontrar seu ritmo de jogo no Brasil. Com a aprovação tanto do departamento da Eagle quanto da diretoria do clube carioca, o meia se junta ao elenco alvinegro, trazendo sua versatilidade para atuar não apenas em sua posição de origem, mas também como segundo volante e pelo lado esquerdo do ataque.