Quem foi Bobby Charlton, inglês apontado por Endrick como seu ídolo de infância?

O jovem atacante brasileiro surpreendeu a web ao escolher uma das lendas do futebol mundial em seu ranking de ídolos da infância

A aposentadoria de Bobby Charlton, em 1973, e o nascimento de Endrick, em 2006, estão separados por mais de três décadas, mas isso não impediu que o jovem atacante brasileiro o escolhesse como uma de suas maiores inspirações no futebol. Durante suas primeiras entrevistas como jogador do Real Madrid, Endrick expressou repetidamente sua admiração por Charlton.

A escolha inusitada de ídolo por parte do jovem jogador gerou uma onda de memes e discussões nas redes sociais, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Muitos se perguntam como um prodígio tão jovem poderia se inspirar em figuras tão distantes no tempo. Apesar da explicação, muitos ainda questionam a veracidade das escolhas de Endrick, e as redesforam tomadas por piadas e montagens humorísticas.

Bobby Charlton, ídolo eterno do Manchester United e protagonista da histórica conquista da Copa do Mundo de 1966 pela Inglaterra, é uma referência para Endrick. A primeira vez que o nome de Charlton foi mencionado pelo brasileiro foi em março de 2024, após marcar o gol da vitória por 1 a 0 em um amistoso contra a Inglaterra, no lendário estádio de Wembley. Endrick declarou que ser fã de Charlton e jogar em um estádio onde o inglês marcou tantos gols foi uma experiência especial para ele.

